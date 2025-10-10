إعلان

مساء اليوم.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم

كتب : محمد عبدالناصر

08:00 ص 10/10/2025

قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ١٠ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطي قائمين قطر ٣٠٠مم و ٢٠٠ مم أمام شارع فريد السباعي، والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

قطع المياه لمدة 6 ساعات قطع المياه عن بعض مناطق الهرم شركة مياه الشرب بالجيزة













