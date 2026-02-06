إعلان

محافظ الجيزة يتابع أعمال تحويل خط مياه متعارض مع مسار مونوريل 6 أكتوبر

كتب : محمد أبو بكر

08:48 م 06/02/2026

المهندس عادل النجار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال تنفيذ تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم، المتعارض مع مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر، وذلك في المسافة الممتدة من شارع السودان حتى شارع لبنان.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال، وإزالة أي معوقات قد تعرقل سرعة الانتهاء منها.

كما شدد المحافظ على شركة مياه الشرب بسرعة إنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل فترة الانقطاع، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بمناطق الدقي والعجوزة فور الانتهاء من الأعمال.

وأكدت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. فرص أمطار وتحذير من أتربة عالقة

«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عادل النجار مسار مونوريل 6 أكتوبر خط مياه متعارض مع مسار المونوريل شركة مياه الشرب بالجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
نصائح طبية

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
رحلة انتهت بموت 4 أطفال.. أهالي ضحايا "أبو فانا" ينتظرون الجثامين أمام
أخبار المحافظات

رحلة انتهت بموت 4 أطفال.. أهالي ضحايا "أبو فانا" ينتظرون الجثامين أمام
"دبحتهم من غير ما أشوفهم".. اعترافات مثيرة لقاتلة طفليها في الجيزة
حوادث وقضايا

"دبحتهم من غير ما أشوفهم".. اعترافات مثيرة لقاتلة طفليها في الجيزة

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان