بعد قليل.. بدء انقطاع المياه في هذه المنطقة بالجيزة لمدة 5 ساعات

كتب : أحمد العش

12:28 ص 10/01/2026

قطع مياه الشرب

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع مياه الشرب عن قرية البراجيل لمدة 5 ساعات اليوم السبت، وذلك اعتبارًا من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6 من صباح اليوم نفسه.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد بقطر 300 مم على الخط القائم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بالمنطقة، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت شركة مياه الشرب المواطنين، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات، باتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت "الشركة"، أنه سيتم الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة، وفي حال الرغبة في طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

انقطاع المياه محافظة الجيزة قطع مياه الشرب عن قرية البراجيل شركة مياه الشرب بالجيزة

