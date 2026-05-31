لا تغسلها قبل التجميد.. 8 نصائح للتعامل مع لحوم عي

قدم المركز القومي للبحوث عدد من النصائح المهمة مرتبطة بأضحية عيد الأضحى وتجميد اللحوم وكذلك نصائح هامة عند تناول اللحوم كالتالي:

1- لا يُغسل اللحم قبل التجميد.

2- توضع الدهون في أعلى الكيس.

3- تُترك مسافات بين الأكياس لضمان وصول التبريد بشكل جيد.

4- الكمية المعتدلة يوميًا عند تناول اللحوم من 100 إلى 150 جرامًا فقط.

5- يُفضل السلق أو الشوي (على فحم هادئ مع ترك مسافة كافية) بدلًا من القلي.

6- يُنصح بتناول اللحوم مع الخضروات الطازجة لتقليل الأضرار الصحية، وعدم إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها.

7- علامات فساد اللحوم التي يجب تجنبها تغير اللون إلى الأخضر أو الداكن بشكل غير طبيعي.

8- من ضمن العلامات أيضًا ملمس رخو أو لزج، رائحة كريهة أو منفرة، وجود تجمعات دموية تحت الجلد أو داخل الأوعية.



وباتباع هذه الإرشادات العلمية، تضمن الحصول على أضحية سليمة ولحوم آمنة، مما يحمي صحتنا وصحة أسرنا من المخاطر.

