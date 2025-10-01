حدث ليلًا| القبض على الإخواني أنس حبيب في هولندا وتوقعات طقس الخميس



شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



القبض على الإخواني أنس حبيب في هولندا



أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن السلطات الهولندية ألقت القبض على القيادي الإخواني أنس حبيب، المعروف إعلاميًا بـ"أنس حليب"، مشيرًا إلى أنه مازال قيد الحبس الاحتياطي.

وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"



أعرب المستشار عدنان الفنجري وزير العدل عن استنكاره للتصريحات المنسوبة إليه والتي تضمنت رفضه اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وزير الطيران: طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص



عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءً مع جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات (ACI World)، بحضور الوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات في مجالات إدارة وتشغيل المطارات وتحديث بنيتها التحتية.

غرفة السياحة تُحذر الشركات من التعامل مع كيانات وهمية تروج لبرامج الحج



أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا رقم (1247) لسنة 2025، أكدت فيه حرصها على حماية مصالح الشركات السياحية وأعضائها، محذرة من خطورة التعامل مع كيانات غير شرعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج لبرامج سياحية مختلفة، خاصة في مجال الحج والعمرة.

شراقي: انخفاض المياه الواردة من النيل الأزرق لـ 382 مليون م3



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن وزارة الزراعة والرى السودانية، أعلنت اليوم انخفاض الوارد من النيل الأزرق من 750 مليون م3 خلال الأيام السابقة إلى 382 مليون م3.

ابنة هبة قطب تعلق لمصراوي على انتقادات حفل زفافها- صور



أثارت دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفل زفافها على الشاب حسام نجيب، وهي تحتفل بطريقة غير تقليدية لفتت أنظار الحضور والمتابعين.

شبورة وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 2 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

