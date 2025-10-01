إعلان

حدث ليلًا| القبض على الإخواني أنس حبيب في هولندا وتوقعات طقس الخميس

كتب : محمد أبو بكر

11:59 م 01/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الإخواني أنس حبيب_1
  • عرض 4 صورة
    وزير الطيران_3
  • عرض 4 صورة
    غرفة السياحة تُحذر الشركات من التعامل مع كيانات وهمية تروج لبرامج الحج_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:


القبض على الإخواني أنس حبيب في هولندا


أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن السلطات الهولندية ألقت القبض على القيادي الإخواني أنس حبيب، المعروف إعلاميًا بـ"أنس حليب"، مشيرًا إلى أنه مازال قيد الحبس الاحتياطي.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا


وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"


أعرب المستشار عدنان الفنجري وزير العدل عن استنكاره للتصريحات المنسوبة إليه والتي تضمنت رفضه اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا


وزير الطيران: طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص


عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءً مع جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات (ACI World)، بحضور الوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات في مجالات إدارة وتشغيل المطارات وتحديث بنيتها التحتية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا


غرفة السياحة تُحذر الشركات من التعامل مع كيانات وهمية تروج لبرامج الحج


أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا رقم (1247) لسنة 2025، أكدت فيه حرصها على حماية مصالح الشركات السياحية وأعضائها، محذرة من خطورة التعامل مع كيانات غير شرعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج لبرامج سياحية مختلفة، خاصة في مجال الحج والعمرة.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا


شراقي: انخفاض المياه الواردة من النيل الأزرق لـ 382 مليون م3


قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن وزارة الزراعة والرى السودانية، أعلنت اليوم انخفاض الوارد من النيل الأزرق من 750 مليون م3 خلال الأيام السابقة إلى 382 مليون م3.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا


ابنة هبة قطب تعلق لمصراوي على انتقادات حفل زفافها- صور


أثارت دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفل زفافها على الشاب حسام نجيب، وهي تحتفل بطريقة غير تقليدية لفتت أنظار الحضور والمتابعين.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا


شبورة وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 2 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض الإخواني أنس حبيب هولندا طقس الخميس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة