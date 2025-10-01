إعلان

الصحة تكشف حقيقة غلق مدرسة بالجيزة بعد انتشار فيروس بين الطلاب

كتب : داليا الظنيني

11:31 م 01/10/2025

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك أخبار كثيرة غير صحيحة تنتشر في الفترة الأخيرة، ولذلك على المواطنين الحذر من الشائعات التي تؤثر على المجتمع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن آخر الأخبار غير الصحيحة، هو انتشار فيروس HFMD، بأحدى المدارس بين الطلاب، موضحًا أنه لا يوجد فيروس بهذا الاسم، ولكن الشائعات كثيرة.

الفيروسات المعوية

ولفت إلى أن ما تم تداوله مؤخرًا حول إصابة عدد من طلاب مدرسة ألسن الدولية بسقارة في الجيزة بمرض "اليد والفم والقدم"، لا يدعو إلى القلق، مشددًا على أن المرض ليس خطيرًا، ويعد من الفيروسات الشائعة والخفيفة التي تشفى تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل طبي مكثف.

وأوضح أن "مرض اليد والفم والقدم" ليس فيروسًا جديدًا، بل هو أحد الأعراض التي تسببها مجموعة من الفيروسات المعوية الشائعة، وخصوصًا بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأشار إلى أن هذا المرض لا يحتاج لعلاج، والشفاء منه يكون في خلال أيام ولكن إذا تم استخدام بعض الأدوية يكون من أجل تخفيف الوجع، وأنه لا يوجد توصية طبية بغلق الفصول، أو المدارس التي ظهر بها هذا المرض.

