كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالسيدة بيرلا بينيدا، مسؤولة برامج دعم الدول بالمنظمة، لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة الحماية المدنية بالمطارات المصرية.

جاء ذلك، على هامش فعاليات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، برامج الدعم التي تقدمها الإيكاو، خاصة في مجال تعزيز خدمات الإطفاء والإنقاذ، وذلك عبر توفير دعم مادي لتزويد المطارات بمواد ومعدات حماية مدنية صديقة للبيئة، بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة الدولية.

وأكد الدكتور سامح الحفني، ترحيب مصر بهذا التعاون، معتبرًا أن الشراكة مع الإيكاو تمثل خطوة استراتيجية لدعم خطط الدولة في تطوير قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أنظمة التشغيل والسلامة وفق أحدث المعايير العالمية.

من جانبها، أوضحت بيرلا بينيدا، أن برنامج الإيكاو يستهدف تقديم دعم مادي لبرامج الحماية المدنية، بما في ذلك تمويل مشروعات التخلص التدريجي من المواد المضرة بالبيئة، مؤكدة التزام المنظمة بدعم خطط وزارة الطيران المدني في تطوير المطارات المصرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير الدولية للسلامة.

