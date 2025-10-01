أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يُدار بجدية.. ومصر لن تتنازل عن نقطة مياه

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تفاوضت مع إثيوبيا على مدار 10 سنوات بشأن السد الإثيوبي، بينما اتخذت إثيوبيا إجراءات أحادية وصفها بـ"البلطجة السياسية الإثيوبية".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السودان يواجه أزمة كبيرة بسبب توقف توربينات السد عن العمل، مؤكدًا أن إثيوبيا لم تُضيء لمبة كهرباء واحدة رغم إنفاق 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن السودان تعرض للغرق نتيجة هذه الإجراءات الأحادية.

وأشار إلى أنه لن يُسمح لأي جهة بالتحكم في حياة المصريين، مطمئنًا الشعب بأن الدولة تدير هذا الملف بمنتهى الجدية.

وأضاف أن ما حدث جاء بسبب ملء حصة مصر والسودان من المياه، بينما لا يعرف الجانب الإثيوبي كيف يتصرف بها، لافتًا إلى أنه يروج أكاذيب للشعب الإثيوبي، رغم أن كمية الأمطار المتساقطة على إثيوبيا تصل إلى 1600 مليار متر مكعب، في حين تبلغ حصة مصر 55 مليار متر مكعب فقط.

وأوضح أن إثيوبيا تستهدف حصة مصر التاريخية المقدرة بـ55 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بانتقاص كوب ماء واحد من رصيدها، ولن تتنازل عن نقطة مياه.

اقرأ أيضًا:

بعد وصول الكيلو لـ100 ألف.. نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ

إعلان قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025

وزير العدل يرفض اعتراض الرئيس على أحد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية