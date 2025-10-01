إعلان

ابنة هبة قطب تعلق لمصراوي على انتقادات حفل زفافها- صور

كتب- محمد أبو بكر:

09:47 م 01/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفل زفافها على الشاب حسام نجيب، وهي تحتفل بطريقة غير تقليدية لفتت أنظار الحضور والمتابعين.

وعلقت دينا هشام، في تصريحات خاصة لمصراوي، قائلة: "الناس بقت بتتكسف تفرح، والفرحة طبيعية، ومستغربة انتقاد الناس، ودا فرحي ومن حقي أتبسط، ومن بكرة هبدأ شهر العسل".

وأضافت:"ودا فرحي، وأنا مبسوطة دا من حقي".

واحتفلت الدكتورة هبة قطب استشارية العلاقات الزوجية، بزفاف ابنتها دينا، وشهد الحفل استبدال تورتة الفرح بمجسم عبارة عن أربعة أدوار من الفراخ المقلية والبطاطس.

وظهر العروسان وهما يضعان الكاتشب والتوابل الشامية على الفراخ قبل أن يطعما بعضهما البعض وسط أجواء من الضحك والمرح.

واحتفلت الميكب أرتيست دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب بحفل زفافها في أجواء مبهجة مع الأصدقاء والأقارب.

وأطلت دينا بفستان زفاف طويل باللون الأبيض مزينا بالدانتيل والتطريزات بالكامل، ونسقت مع إطلالتها طرحة زفاف طويلة.

اقرأ أيضًا:

بعد وصول الكيلو لـ100 ألف.. نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ

إعلان قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025

وزير العدل يرفض اعتراض الرئيس على أحد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حفل زفاف دينا شاكر ابنة الدكتورة هبة قطب حفل زفاف ابنة هبة قطب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة