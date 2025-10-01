ابنة هبة قطب تعلق لمصراوي على انتقادات حفل زفافها- صور

أثارت دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفل زفافها على الشاب حسام نجيب، وهي تحتفل بطريقة غير تقليدية لفتت أنظار الحضور والمتابعين.

وعلقت دينا هشام، في تصريحات خاصة لمصراوي، قائلة: "الناس بقت بتتكسف تفرح، والفرحة طبيعية، ومستغربة انتقاد الناس، ودا فرحي ومن حقي أتبسط، ومن بكرة هبدأ شهر العسل".

وأضافت:"ودا فرحي، وأنا مبسوطة دا من حقي".

واحتفلت الدكتورة هبة قطب استشارية العلاقات الزوجية، بزفاف ابنتها دينا، وشهد الحفل استبدال تورتة الفرح بمجسم عبارة عن أربعة أدوار من الفراخ المقلية والبطاطس.

وظهر العروسان وهما يضعان الكاتشب والتوابل الشامية على الفراخ قبل أن يطعما بعضهما البعض وسط أجواء من الضحك والمرح.

واحتفلت الميكب أرتيست دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب بحفل زفافها في أجواء مبهجة مع الأصدقاء والأقارب.

وأطلت دينا بفستان زفاف طويل باللون الأبيض مزينا بالدانتيل والتطريزات بالكامل، ونسقت مع إطلالتها طرحة زفاف طويلة.

