قبل الاجتماع المرتقب لـ "المركزي".. "خطة النواب" تكشف توقعاتها بشأن أسعار الفائدة

كتب-عمرو صالح:

07:50 م 01/10/2025

الدكتور فخري الفقي

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعاته بشأن أسعار الفائدة التي سيتم تطبيقها على السحب و الإيداع بالبنوك عقب اجتماع البنك المركزي المنتظر خلال الأيام المقبلة.

وقال الفقي في تصريحاته لمصراوي إنه من المتوقع أن يخفّض البنك المركزي أسعار الفائد بمعدل 1% خلال اجتماعه المقبل موضحا أن ذلك يأتي نتيجة لعزم الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية في ذات الفترة الزمنية مما ينتج عنه ارتفاع طفيف بالأسعار.

وأوضح الفقي أنه حال عدم تطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2% نظرا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة وتوافر العملة الأجنبية بالبنوك.

واختتم الفقي حديثه مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة للغاية نظرا لما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية والتي ترتب عنها دفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة.

