إجازة 6 أكتوبر 2025.. "تعويضات مادية" للفئات المستثناة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بديلًا عن يوم الاثنين 6 أكتوبر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وبحسب القوانين المنظمة للعمل، فقد أجازت اللوائح استثناء بعض الفئات من الحصول على الإجازة، نظراً لطبيعة أعمالهم المرتبطة بخدمة المواطنين، على أن يتم تعويضهم ماديًا أو منحهم يومًا بديلاً.

ففيما يخص موظفي القطاع العام، نصت المادة (47) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على حق الموظف في إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية، مع جواز تشغيله عند الضرورة مقابل أجر إضافي أو يوم بديل.

أما القطاع الخاص، فقد أكدت المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أحقية العامل في إجازة مدفوعة بالأعياد الرسمية بحد أقصى 13 يومًا سنويًا، مع السماح بتشغيله حال اقتضت ظروف العمل، مقابل مضاعفة أجره.

وتشمل الفئات المستثناة التي قد تواصل العمل يوم 6 أكتوبر: عمال المخابز، عمال هيئات النظافة، فرق مياه الشرب والصرف الصحي، موظفو مراكز الخدمات بالأحياء، فرق الطوارئ بوزارة الكهرباء، الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفيات الحكومية، إضافة إلى فرق الإسعاف.

