عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر مستجدات إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري".

وناقش الاجتماع احتياجات جهات الوزارة المختلفة من الوظائف الفنية ذات الأولوية المطلوب توفيرها وبناء وتعزيز قدراتها؛ تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديميةITS agro الإيطالية بهذا الشأن.

ووجه سويلم جهات الوزارة المختلفة بسرعة تحديد احتياجاتها من الوظائف الفنية ذات الأولوية، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول التعاون والبدء في الخطوات التنفيذية لتأسيس المدارس الفنية المهنية لتكنولوجيا الري.

أشار وزير الري إلى أن هذه المدارس ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية؛ بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات القادمة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وكذلك إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل طلمبات الرفع والمعدات والسيارات.

وأضاف سويلم أن توجه الوزارة لتأسيس هذه المدارس يأتي إيمانًا بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرةً في المستقبل على إدارة المنظومة المائية في مصر بأعلى مستوى من الكفاءة، اعتمادًا على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0؛ خصوصًا توفير كوادر مؤهلة في مجالات معالجة وتحلية المياه والمجالات التكنولوجية الحديثة.