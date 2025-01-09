ياسمين عز: مش لازم تطلبي فلوس من جوزك.. ده حقك علميًا وطبيًا وأدبيًا

كتب- حسن مرسي:

استهلت الإعلامية ياسمين عز حلقة برنامجها "كلام الناس" بتسليط الضوء على العلاقات الزوجية والمال، حيث قالت: "فاكرة يا روح قلبي السنة اللي فاتت، لما قلت لك ما تطلعيش من جوزك فلوس ثلاث مرات في اليوم، دا كان عشان مصلحتك من حبي ليكي وحرصي عليك".

وأضافت ياسمين خلال برنامجها الذي يُبث على قناة "أم بي سي مصر"، أن النساء لا يجب أن يطلبن المال من أزواجهن، مشيرة إلى أن ذلك ليس ضروريًا، بل هو حقهن علميًا وطبياً وأدبياً،"ما تطلبيش من جوزك فلوس لأنك مش مضطرة تطلبي أصلا ده حقك علميا وطبيا وأدبيا حطي إيدك في البنطلون وخدي اللي انتي عايزاه".

وشجعت النساء على أن يكنّ أكثر استقلالية قائلة: "حطي إيدك في جيب جوزك وخدي اللي أنتي عايزاه".

كما توجهت ياسمين عز بحديثها للرجال، حيث أكدت على أهمية تقدير جهود الزوجات قائلة: "لما مراتك حبيبتك تعملك أكل وتشفط صوابع المحشي والمكرونة البشاميل، مافيش حاجة اسمها شكرا، لغوها خلاص، قوم حطلها في إيدها فلوس، يا واكل خيرها وشاكر غيرها".









اقرأ أيضا..

الأرصاد تُحذر من طقس الـأيام المقبلة: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة تبدأ مساء اليوم

متحدث الحكومة: 79 مليار دولار بضائع جمركية تم الإفراج عنها خلال عام

إنجاز مجدي يعقوب الجديد.. ماذا نعرف عن صمامات القلب التي تنمو بالجسم؟