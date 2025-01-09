تحذير من تداخلات الأدوية مع البروتينات واللحوم.. هيئة الدواء تكشف أبرز الأصناف

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من تداخلات بعض الأدوية مع البروتينات وتناول اللحوم.

وقالت الهيئة، في منشور توعوي إنه في بعض الأحيان، يكون للنظام الغذائي ونمط الحياة تأثير كبير على الأدوية التي يتم تناولها، فقد تؤثر بعض الأطعمة الدهنية والغنية بالبروتين والألياف على امتصاص بعض الأدوية.

وتوجد البروتينات بشكل رئيسي في اللحوم، والأسماك، والبيض، والجبن، واللبن، والمكسرات، والفاصوليا، والبقول.

ونصحت هيئة الدواء باستشارة الصيدلي للتنسيق بين موعد تناول الدواء وتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، ولا يُنصح بإيقاف تناول البروتينات تماما، ما لم ينصح الطبيب بغير ذلك.

كيف تحدث تفاعلات الأدوية مع البروتينات؟

- تفاعل البروتين مع عقار الوارفارين

قالت هيئة الدواء إن هناك تفاعلًا محتملًا بين عقار الوارفارين واتباع نظام غذائي عالي البروتين، فقد ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تزيد من مستويات الألبومين في الدم مما يؤدي إلى زيادة ارتباط الوارفارين بألبومين الدم، مما يقلل من تأثير الوارفارين المضاد للتخثر.

- تفاعل البروتين مع عقار ليفودوبا

أشارت الهيئة إلى أن الوجبات الغنية بالبروتينات قد تؤخر امتصاص ليفودوبا وتقلل من تركيزه في البلازما.

لذلك يُنصح مرضى الباركنسون الذين يتم علاجهم بهذا الدواء بتناوله على الأقل ٣٠-٤٥ دقيقة قبل الوجبات.

- تفاعل البروتين مع عقار الثيوفيللين

أوضحت الهيئة أن النظام الغذائي الغني بالبروتين يؤدي إلى تخلص الجسم من عقار ثيوفيللين بشكل ملحوظ، وبالتالي خفض مستوى الدواء في الجسم، ومن ثمَّ تأثيره وذلك مقارنة بالنظام الغذائي العادي.

ولتجنب حدوث هذا، يجب عدم الإفراط في تناول البروتين الغذائي مع تناول عقار ثيوفيللين.

- تفاعل البروتين مع عقار بروبرانولول

ذكرت هيئة الدواء أن التغيير في النظام الغذائي من عالي الكربوهيدرات إلى عالي البروتين قد يؤدي إلى تفاعل محتمل بين دواء بروبرانولول والبروتين.

كما قد يؤدي التناول المتزامن للبروتين والبروبرانولول إلى زيادة الآثار الجانبية للدواء مثل تباطؤ معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

وقد يحدث ضيق في القصبة الهوائية لتجنب حدوث ذلك يجب تناول أقراص بروبرانولول العادية (فورية الامتصاص على معدة فارغة، أما الكبسولات ممتدة المفعول) فيمكن تناولها مع أو بدون الطعام، ولكن يجب أن تكون متسقة فيما يتعلق بالطعام.

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