ندوة تثقيفية حول "السلامة المهنية ومواجهة المخاطر البيولوجية" في قطاع البترول

كتب- محمد أبو بكر:

نظمت وزارة العمل ندوة تثقيفية بعنوان "أهداف السلامة ومجابهة المخاطر البيولوجية في بيئة العمل"، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول. وتهدف الندوة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول، لضمان صحة وسلامة العاملين وأدوات العمل في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المهندس خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية والمشرف على المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، أن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بشأن التعاون مع الوزارات وشركاء العمل والتنمية لتوفير بيئة عمل آمنة.

وتابع المهندس عبد الله قائلاً إن الدكتور منى الدرديري، الباحثة في السلامة والصحة المهنية بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، استعرضت في محاضرتها المخاطر البيولوجية وتعريفها وأبعادها المختلفة وكيفية التعامل معها لحماية العاملين.

مشاركة فعّالة من المسؤولين والنقابات

وشارك في الندوة التي أقيمت بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول عدد من الشخصيات البارزة، منهم المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة، والدكتور تامر عايش، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمشرف على الأمن الصناعي، إلى جانب المسؤولين عن التدريب في المؤسسات الثقافية العمالية، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية والعاملين في قطاع البترول.

وأكد المحاسب عباس صابر أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول، ووزير العمل محمد جبران، بشأن ضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية. وأشار إلى أن النقابة بصدد تنظيم ندوات مشابهة خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة وعي العاملين في قطاع البترول بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها.

التزام وزارة البترول بالسلامة المهنية وحماية البيئة

من جانبه، أكد الدكتور تامر عايش حرص وزارة البترول على الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة داخل مواقع العمل البترولية. وشدد على أهمية هذه الندوات التثقيفية في تحقيق خطة الوزارة للحد من الحوادث في المواقع البترولية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من تلك الجهود هو ضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وأعرب المشاركون في الندوة عن التزامهم بمواصلة جهود التوعية والتثقيف لتطوير بيئة العمل في قطاع البترول وتحقيق أهداف السلامة المهنية.

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