"مستقبل وطن" يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد

كتب-عمرو صالح:

حرص وفد حزب مستقبل وطن برئاسة نائب رئيس الحزب والأمين العام، أحمد عبد الجواد، على زيارة المقر الباباوي، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

حضر الزيارة علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد، النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد، النائب كريم بدر أمين البيئة المركزي، النائب خالد عبد المولى، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

وهنأ وفد حزب مستقبل وطن قداسة البابا، متمنيا لجميع الأخوة الأقباط وللمصريين كافة أعيادا سعيدة، في ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده الجمهورية الجديدة، وأعرب الوفد عن تقديره لقوة الجبهة الداخلية ومتانة النسيج الوطني المصري

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