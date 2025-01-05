طارق نور مختلف.. مجدي الجلاد: تغييرات المجالس الإعلامية تمثل تحولًا ملحوظًا

كتب- محمد شاكر:

أجرى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، حوارًا صحفيًا مطولًا مع الكاتب عصام الشريف رئيس تحرير موقع "الحرية"، تناول خلاله العديد من القضايا الساخنة التي تشغل الساحة الإعلامية والسياسية في مصر.

وتطرق الحديث إلى الأوضاع الداخلية، إذ انتقد الجلاد بشدة أداء حكومات الدكتور مصطفى مدبولي، المتعاقبة في الملف الاقتصادي.

كما تناول الحديث عن وضع البرلمان المصري ورؤيته لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين.

وحول رأيه في التغييرات الأخيرة في الساحة الإعلامية والصحفية، والتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام، قال "الجلاد": متفائل بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، لأن الوجوه والأسماء التي تم اختيارها في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مختلفة تمامًا عن التشكيلات السابقة فأنا متفائل بأنهم سيقومون بتغييرات وأتمنى ذلك.

وأضاف "الجلاد": التغييرات الأخيرة في مجالس وهيئات الإعلام، إلى جانب التطورات في الشركة المتحدة، تمثل تحولًا ملحوظًا في المشهد الإعلامي.

وتابع: يعد وجود طارق نور، كأحد رواد صناعة الإعلام في مصر، خطوة خارج الإطار التقليدي المعتاد، مما يضمن تقديم رؤية جديدة ومبتكرة للإعلام في المرحلة المقبلة.

أما عن تقييمه للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، فقال "الجلاد"، إن المؤتمر كان ثريًا ومختلفًا هذه المرة عن المرات الأخرى بشكل كبير، وكانت به مساحة حرية وتنوع وتعدد آراء، وناقش جميع القضايا بحرية تامة، وحظي بإثراء وحوار إيجابي حقيقي، وأعتقد أنه سيتكرر.