وظائف خالية في 4 شركات كهرباء -تفاصيل وتخصصات

أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول

كتب- محمد صلاح:

أعلنت عدد شركات الكهرباء المختلفة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وينشر مصراوي، التفاصيل المتعلقة بكل شركة وفقًا للوظيفة الشاغرة وشروط التقدم لشغل الوظيفة.

1- وظائف شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قطاع محطة توليد كهرباء السد العالي.

2- وظائف شركة الخدمات الطبية

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم عن حاجتها لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للطب الوقائي قطاع المنصورة الطبي.

3- وظائف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة الشركة عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع شرق.

4- وظائف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسام عفيفي، عن حاجتها لشغل وظائف: رئيس قطاع تأمين وتشغيل شبكات المنشآت الاستراتيجية بقطاعات شبكات التوزيع، مدير عام شبكات المنشآت الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية، مدير الإدارة العامة لإيرادات أحياء المرج وروض الفرج، مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية، مدير الإدارة العامة لحسابات الأحياء.

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