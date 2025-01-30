بين التحديات والفرص.. معرض الكتاب يناقش مستقبل علوم الصيدلة

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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أقيمت ندوة بعنوان "مستقبل علوم الصيدلة" في القاعة الرئيسية، تحت محور "قراءة المستقبل"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصيدلة.

شارك في الندوة، الدكتور عبد الناصر سنجاب، رئيس لجنة قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، والدكتور خالد مصيلحي، أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، والدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، وأدارت الجلسة الإعلامية هدى عبد العزيز.

تاريخ الصيدلة في مصر

استعرض الدكتور عبد الناصر سنجاب، تاريخ الصيدلة المصرية، مشيرًا إلى أهمية البرديات القديمة التي تضمنت وصفات علاجية متقدمة، مؤكدًا ضرورة إدراج تاريخ الصيدلة في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي بأصول المهنة بين الشباب.

التحديات في سوق العمل

أشار "سنجاب"، إلى تزايد أعداد خريجي كليات الصيدلة مقابل نقص الفرص الوظيفية، ما يستدعي تطوير البرامج التعليمية لمواكبة احتياجات السوق.

تحديث التعليم الصيدلي

شدد الدكتور خالد مصيلحي على أهمية تطوير المناهج الدراسية لمواكبة تطورات الصناعة الدوائية، ودعا إلى دمج ريادة الأعمال في التعليم الصيدلي لتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.

دور الذكاء الاصطناعي في الصيدلة

تناول الدكتور سامر الرفاعي، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين إدارة الأدوية والتنبؤ بنقصها، وأكد الدور المتنامي لـ "الصيدلة الخضراء" في تقليل التأثير البيئي لصناعة الأدوية.

تطور مهنة الصيدلة في مصر

أشاد "الرفاعي"، بتطور قطاع الصيدلة في مصر، خصوصًا بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية، التي ساهمت في تنظيم السوق الدوائي وتحسين جودة الأدوية.

واختتمت الجلسة بتوصيات حول أهمية التعاون بين الجهات الأكاديمية والصناعية لمواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات الصيدلة.

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