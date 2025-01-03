انفجار بركان دوفن.. خبير يُحذر من تطور الزلازل الإثيوبية لنشاط بركاني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، من تطور الزلازل الإثيوبية إلى نشاط بركاني، وبدأ بانفجار بركان دوفن Dofen، لافتًا إلى أنه بدأ صباح اليوم الجمعة نشاط بركان دوفن (منطقة عفار) الذي يقع في منطقة الزلازل المستمرة حاليًا والتى بدأت في 21 ديسمبر الماضى وبلغت أكثر من 120 زلزال بين 4.3- 5.2، حيث انبعاث الأبخرة والغازات والغبار، والنشاط الزلزالى مستمر حيث وقعت اليوم حوالى 8 زلازل (حتى الساعة 3 مساء) بقوة تتراوح بين 4.5 و5 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم.

وأوضح "شراقي"، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بركان دوفن من النوع الطبقي (متعدد النشاط) يبلغ ارتفاعه 1151 م فوق سطح البحر، 450 م أعلى المناطق المجاورة، ولم يسجل نشاطا كبيرًا من قبل سوى تدفقات حمم بركانية صغيرة من خلال التشققات، وقد يزداد النشاط البركانى إلى مزيد من الحمم البركانية، وقد يمتد أيضا إلى بعض البراكين المجاورة أهمها بركان فنتالي Fentale إلى الجنوب، والذي سجل آخر نشاط كبير له منذ أكثر من 200 سنة (1820) ويبلغ ارتفاعه 2007 أمتار ويتميز بفوهة بركانية كبيرة بقطر 4 كم وعمق 350 م.

وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى أنه يوجد في منطقة الأخدود الإثيوبية حوالي 59 بركانا تكونت في العصر الجيولوجى الحديث منذ حوالى 12 ألف سنة، معظمها خامد عدا بركان "إرتا أليه" الذي بدأ نشاطه الحديث منذ عام 1967 ويزداد نشاطه بين الحين والآخر ففى عام 2005 حدث انفجار كبير أدى إلى نفوق 250 رأسا من الماشية وأجبر آلاف السكان على الفرار.

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