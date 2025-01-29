شبورة والحرارة تصل لـ9 مئوية بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 30 يناير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا الخميس

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة ولقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا.

وجاءت درجات الحرارة الصغرى غدًا، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 10 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 12 درجة مئوية.

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