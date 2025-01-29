مدبولي: لن ننجز أي صفقة تتعلق بالطرح إذا لم تتوافق مع القيمة الحقيقية للأصول

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جميع الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة جرت وفق إجراءات محوكمة تمامًا، من خلال عمليات تقييم تتم بتوافق بين جهات متعددة، حيث لا تعتمد على جهة واحدة فقط، بل يتم ذلك عبر بنوك استثمار متخصصة إلى جانب أجهزة الدولة المختلفة، ثم يُعرض الأمر على مجلس الوزراء لاعتماده.

وأضاف "مدبولي"، أن عقود الطروحات نفسها تُراجع من قبل العديد من المؤسسات داخل الدولة، بما في ذلك الهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل ومجلس الوزراء، ما يؤكد أن الإجراءات تتم وفق أعلى درجات الحوكمة.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تتابع عن كثب عملية تطوير وتنمية الأصول المطروحة بعد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما يشمل جانبين مهمين؛ الأول يتعلق بزيادة ربحية الشركات العاملة بالفعل بعد الطرح، وهو ما يُلاحظ في العديد من الطروحات السابقة، والثاني يتعلق بمتابعة عمليات التطوير الشامل التي يجريها المستثمرون الجدد، مثل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو تطوير الفنادق.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك آلية واضحة لمتابعة أداء الشركات بعد عملية الطرح، ومراقبة العائد الذي يعود إلى الدولة من هذه العملية،مشددًا على أنه في بعض الحالات، قائلًا:"لن نشرع في إنجاز صفقة طالما مستشعرين أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول"، مشيرًا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدولة وضمان تحقيق قيمة مضافة من هذه الطروحات.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"

رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

مفتي الجمهورية لمصراوي: أعيش "في ظِل أمي".. وهذه رسالتها لي بعد تولي منصبي