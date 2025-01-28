خالد الجندي عن معرض الكتاب: علامة فارقة في الثقافة والفكر

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العلم والدين يكملان بعضهما البعض في بناء شخصية الأمة ونهضتها. وأشار إلى أن الأمة الإسلامية تتميز باهتمامها بالعلم وتعلم القرآن الكريم، الذي يبقى مصدرًا لا ينضب مهما مر الزمن.

وخلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC اليوم الثلاثاء، وصف الجندي معرض القاهرة الدولي للكتاب بأنه "علامة فارقة في الثقافة والفكر"، مشددًا على أن المعرض يعد ملتقى لكل المهتمين بالعلم والقراءة، ودليلًا على حيوية وقوة الثقافة المصرية.

وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من المثقفين والمبدعين، معتبرًا إياه الأكبر من نوعه في العالم العربي، ومكانًا يقصده كل من يسعى للمعرفة والعلم.

وأضاف الجندي أن المثقف الحقيقي هو من يحافظ على إيمانه وقيمه الدينية، لافتًا إلى مشهد صلاة الجمعة الأخيرة، التي شهدت حضورًا كثيفًا من المثقفين والقراء، كدليل على ارتباط الثقافة بالدين.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح نموذج مشرّف.. مفتي الجمهورية يكشف علاقته بكرة القدم| خاص

القوات المسلحة تنجح في إنقاذ سياح تعطل بهم بالون طائر -صو