ننشر الصور الأولى لوصول أول محول كهرباء لمحطة السد العالي (خاص)

كتب- محمد صلاح:

حصل موقع "مصراوى" على الصور الأولى لوصول أول محول من أصل ٦ محولات لمحطة توليد كهرباء السد العالي، الذي تم تصنيعهم بمواصفات قياسية عالمية ليتناسبوا مع درجات الحرارة العالية من خلال شركة "سيمنس" الألمانية العالمية.

ومن المقرر أن يتم وصول باقي المحولات الـ ٦ خلال الفترة القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 54 عاما على بناء السد العالي في أسوان، إذ تستعد هيئة المحطات المائية برئاسة المهندس هشام كمال، لإضافة 50 ميجا وات مطلع الصيف المقبل ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء به، في إطار خطة الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود.

ويضم السد العالي بمحافظة أسوان أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء في إفريقيا بإجمالي قدرات تبلغ 2100 ميجاوات، بواقع 12 توربينة، بقدرة 175 ميجا وات لكل توربينة.

كما تم وضع خطة لرفع قدرة التوربينات من 175 ميجا وات، إلى 200 ميجا وات، بتكلفة تصل إلى 50 مليون يورو، ليصل إجمالي قدرة السد في 2027 إلى 2400 ميجا وات.

ويعمل السد العالي بكفاءة عالية بنسبة تتجاوز الـ70% من إجمالى طاقته الإنتاجية التي تصل إلى 2100 ميجا وات، وله دورا كبيرا في الخطة العاجلة التي تنفذها الدولة لعدم تكرار تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص إمدادات الوقود خلال أشهر الصيف المقبل.