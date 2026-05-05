وصل منذ قليل المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إلى مصنع سكر القناة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ضمن جولته للمحافظة لتفقد المصنع ، والذي يعد أحد أكبر مصانع السكر في العالم .

وكان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وعددا من قيادات المصنع، واستمع الوزير فور وصوله إلى شرح تفصيلي المصنع وإمكانياته.

ومن المقرر أن يقوم وزير الصناعة بتفقد المصنع وأقسامه ومشاهدة مراحل الإنتاج، ووحدة تخزين المصنع والتي تستوعب نحو مليون طن سكر سنوياً تقريباً.

ويعتمد مصنع سكر القناة بالمنيا على مزرعة عملاقة بمحيطه، تبلغ مساحتها 181 ألف فدان بصحراء غرب المنيا، جرى استصلاح مساحات كبيرة منها، لتمد المصنع بنحو 40% من الاحتياجات من البنجر، إذ تم زراعة نحو 14.4 ألف فدان منها بمحصول البنجر خلال موسم 2025/2026 مع إتباع أساليب ري حديثة تعتمد على نظام الزراعة الذكية مع تقنين استخدام المياه.

كما يعمل بطاقة انتاجية تصل إلى 36 طن سكر/ يومياً ليكون بذلك ضمن أكبر مصانع إنتاج السكر في العالم، و شهد بناء محطة محولات كهرباء للربط بالشبكة المُوحدة بقدرة 350 ميجا وات، وحفر 314 بئرا جوفية بتصريفات من 300 م3 في الساعة إلى 1000 م3 في الساعة.