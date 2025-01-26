"مدبولي" يشهد إطلاق "أسبوع الخير" لخدمة 20 ألف أسرة أولى بالرعاية

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، انطلاق فعاليات "أسبوع الخير" من صندوق "تحيا مصر"، الذي يهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، ووزارة الشباب والرياضة، وبنك الطعام، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة الخيرية.

حضر فعاليات إطلاق "أسبوع الخير"، اللواء أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، وعدد من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، والمسئولين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأشار تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن "أسبوع الخير" يقدم في مدينة الأسمرات معرضًا استثنائيًا يمتد لثمانية أيام للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، لاختيار ما يناسبهم كهدية من صندوق تحيا مصر، حيث يضم المعرض 200 ألف قطعة ملابس وأحذية، فضلًا عن توزيع 40 ألفا من ألعاب الأطفال وأدوات المطبخ على الأسر المستهدفة.

وأشار إلى أن المعرض يتيح لكل أسرة اختيار 10 قطع ملابس بالإضافة إلى هدايا متنوعة، كما شمل المعرض 20 ألف بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن" لمجابهة فصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري.

وأضاف: تضمن "أسبوع الخير" توزيع 20 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بإجمالي 250 طنًا، فضلًا عن 20 طنًا من اللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية في مدينة الأسمرات، وذلك ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، مشيرًا إلى أن افتتاح "أسبوع الخير" تضمن أيضًا تجهيز 100 عروس أولى بالرعاية بمستلزمات الزواج من مبادرة "دكان الفرحة" وكل عروس تحصل على عدد من الأجهزة تشمل (ثلاجة - غسالة - بوتاجاز - سخان - خلاط - مروحة - مكواة - طقم أدوات طهي - قسيمة مشتريات بقيمة 2500 جنيه)، لكل فتاة من الفتيات اللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج، بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الزواج للفتاة.

وقال تامر عبد الفتاح: في إطار استراتيجية صندوق تحيا مصر المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية في مصر، تم تنظيم قافلة طبية شاملة التخصصات تشمل عدة تخصصات هي: الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، والأطفال، والعظام، وأنف وأذن وحنجرة، ومخ وأعصاب، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

كما تقدم القافلة الطبية الشاملة خلال أسبوع الخير بالأسمرات جميع الخدمات الطبية مجانًا، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، وتوفير النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا إلى المستشفى لإجراء العملية.

وأضاف: تولي خدمات أسبوع الخير اهتمامًا كبيرًا لذوي الهمم، حيث تم تقديم الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها، وعصى المكفوفين، وأدوات الكتابة بطريقة برايل، والمصحف الإلكتروني للمكفوفين"، الذي يسمح بقراءة القرآن الكريم وتدبر آياته وتفسيره بيسر وسهولة، ويغنيهم عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن الكريم في المصاحف الورقية بطريقة برايل".

كما شملت الفعاليات مبادرة أحسن صاحب للتعريف ببطاقات الخدمات المتكاملة، بما يساهم في تسهيل حصول ذوي الهمم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتوفير فرص متكافئة للجميع، معربا عن أمله بالنجاح لهم، وأن يكونوا قدوة ملهمة للآخرين في المجالات المختلفة ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتنظيم ملتقى توظيف الشباب والخريجين الجدد، بمشاركة نحو 40 شركة مختلفة، ويستقبل مسئولو التوظيف من كل شركة الراغبين في التقديم على الوظائف بالملتقى التوظيفي، ويتيح ذلك الملتقى للشباب فرصة التقديم على أكثر من وظيفة في وقت واحد، حيث إن هذه الملتقيات تسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويضم "أسبوع الخير" معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة مجموعة من العارضين المنتجين للمشغولات الحرفية واليدوية، كما يضم مجموعة من المنتجات الجلدية، والإكسسوارات، إضافة إلى المنسوجات والمفارش القطنية، وحقائب ذات رسومات مبتكرة، ومشغولات النحاس، بالإضافة إلى الملابس وحُليات مكملة للأزياء، والديكور المنزلي، ومنتجات الباتشورك، وإعادة تدوير الأقمشة، والمنتجات الخشبية، والمشغولات الفضية التي تعكس عبقرية الحرفيين المصريين وإبداعهم المتوارث عبر الأجيال.

وعلى هامش الفعاليات، تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة داخل الملاعب الرياضية، أبرزها كرة القدم، وكرة القدم النسائية، وكرة الطائرة، والتنس، والبادل؛ حيث تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الروح الرياضية بين الشباب، وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الرياضة والمنافسة الإيجابية، وغيرها من الأنشطة التي من شأنها الترفيه عن الأطفال.

جدير بالذكر أن "أسبوع الخير" شمل محافظات: شمال سيناء، والإسكندرية وأسيوط، مستهدفًا الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع، وتعتبر مبادرات "صندوق تحيا مصر" تطبيقًا عمليًا لاستراتيجية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، حيث يأتي ذلك ضمن جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مع الحرص على تغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، كما يسعى البرنامج لتحقيق الشفافية والعدالة، من خلال نظم رقابية صارمة على عملية الاختيار والتوزيع، مما يضمن وصول الخدمات إلى المستحقين.

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة

ريهام سعيد تعلن التكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد حديثها عن انفصام الشخصية