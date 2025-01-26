مجلس النواب يوافق على تيسيرات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

جاء ذلك بعد تعديل اقترحه عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، لرفع الحد الأقصى لرقم الأعمال المستفيد من التيسيرات من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.

أهداف مشروع القانون

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجنتي المشروعات الصغيرة والشئون الدستورية، يهدف مشروع القانون إلى:

- تيسير الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية.

- دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية.

- توفير نظام ضريبي متكامل يشمل المشروعات المهنية التي لم تكن مشمولة في القانون رقم 152 لسنة 2020.

تفاصيل مشروع القانون

- عدد المواد والفصول: يتضمن المشروع 15 مادة موزعة على أربعة فصول:

1- تعريفات وأحكام عامة (المواد 1-6).

2- الحوافز الضريبية (المواد 7-10).

3- التيسيرات الضريبية (المواد 11-13).

4- أحكام ختامية (المواد 14-16).

تعريف المشروعات الخاضعة

تشمل المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما في ذلك الأنشطة المهنية، مع إمكانية استفادتها من أحكام القانون كخيار اختياري.

تعديلات لضمان الدستورية

خلال المناقشات، أُجريت تعديلات على المادة الثانية لتجنب شبهة عدم الدستورية، بعد اعتراض النائب علاء عابد على بعض البنود التي اعتبرها غير واضحة.

واقترح وزير المالية، أحمد كجوك، تعديل المادة لتشمل معايير واضحة لتحديد حجم الأعمال السنوي، مثل:

- بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع.

- بيانات أول إقرار ضريبي أو الإقرارات الضريبية الأخيرة.

- بيانات الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

رؤية البرلمان والحكومة

أشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالتعديل قائلاً: "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".

أهمية القانون

يُتوقع أن يسهم القانون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو ويشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.

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