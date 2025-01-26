ندوة وتجارب دولية بمعرض القاهرة للكتاب: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صناعة النشر

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت القاعة الدولية ندوة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر: تأثيراته على التوزيع والإنتاج وتفاعل القراء".

تأتي الندوة في إطار محور "تجارب في الصناعات الثقافية"، والتي استضافت مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال النشر العالمي، مثل Searsha Sadek المؤسس ومديرة المنتج في Shimmr AI، وNadim Sadek المؤسس والرئيس التنفيذي لنفس الشركة، وSenthil Nathan المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Ailaysa، وRobin Lai نائب الرئيس ورئيس قسم المشروعات الخاصة في "جون مارشال ميديا"، وKevin Stillwell رئيس النشر المستقل والتوزيع في الشركة نفسها، وأدارت النقاش فاطيما عباس.

ًتناولت الندوة مجموعة من القضايا المرتبطة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر، بما في ذلك تأثيرها على عمليات الإنتاج والتوزيع كما ناقش المتحدثون الفرص والتحديات التي تفرضها التكنولوجيا على هذه الصناعة، خاصة مع الأجيال الجديدة التي باتت تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الذكية في شتى جوانب الحياة. كما سلط الضوء على إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير وسائل مبتكرة تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى المحتوى الثقافي بسهولة.

وأكد المتحدثون على أهمية تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع النشر، مشيرين إلى أن العديد من البرامج القائمة اليوم تُسهم في تحسين جودة العمل، خاصة تلك المتعلقة بمعالجة اللغة كما ذكروا أن هذه الأدوات تساعد في تحسين الكفاءة عبر تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام مثل الترجمة أو إعادة صياغة النصوص، لكنها لا يمكن أن تحل محل العنصر البشري بالكامل.

وأوضح المتحدثون أن الذكاء الاصطناعي يقدم تقنيات مفيدة، مثل المحاكاة الدقيقة وتحليل النصوص، لكنها تحتاج إلى تحسين مستمر لتحقيق نتائج أكثر دقة. ورغم التطور الكبير، أكدوا أن التحدي بين الإنسان والآلة سيظل قائمًا، وأن الابتكار البشري سيظل أساس التطور.

وناقش الحضور أيضًا كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت والجهد المبذولين في العمليات المعقدة، مثل حقوق الملكية الفكرية وإنتاج البرمجيات الموسيقية. وأشادوا بجهود شركات مثل "بوزيترون" التي قدمت حلولاً مبتكرة لتحسين جودة الأداء وتوفير الوقت.

كما تطرقوا إلى أهمية تقديم تقنيات موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل المحتوى الرقمي والكتب أكثر توافقًا مع احتياجاتهم.

وفي ختام الندوة، دعا المتحدثون إلى استغلال الذكاء الاصطناعي بأفضل صورة ممكنة لتحسين جودة الإنتاج الثقافي، مع التأكيد على أهمية الموازنة بين التكنولوجيا والابتكار البشري، كما اقترحوا تطوير تقنيات تسهم في تحقيق شمولية أكبر، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتعزيز دور النشر في صناعة ثقافية عالمية مستدامة.

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