بكري: 25 يناير درس في مواجهة الفوضى وبناء الاستقرار

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن يوم 25 يناير يمثل ذكرى مليئة بالدروس والعبر، حيث كان هذا التاريخ شاهدًا على تحولات كبيرة مرت بها مصر.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن هذا اليوم يحمل العديد من الحكايات والقصص التي مررنا بها معًا، حيث كانت آمالنا وطموحاتنا كبيرة، ولكن جماعة الإخوان حولت الفرحة إلى دمار وخراب.

وأشار بكري إلى أن تجربة السنوات الماضية قدمت دروسًا قاسية، إذ تعلمنا أهمية تجنب الفوضى وخطورتها، حيث شهدنا الخراب الاقتصادي والدمار الذي لحق بالبلاد نتيجة السياسات التي فرضت الأمر الواقع.

وأوضح مقدم "حقائق وأسرار" أن مصر تحولت من انتهاك للحدود إلى قوة في مواجهة التحديات، ومن شبه دولة إلى دولة مستقرة، مشيرًا إلى أن المؤسسات التي كانت منهكة أصبحت قوية، وقد اتضح للجميع زيف ما كانت الجماعة تروج له على مدار 80 عامًا.

ولفت بكري إلى أن الكثير من الناس قد خدعتهم الشعارات، لكن التجارب أثبتت أن الفوضى لا تنقذ أي دولة، مستشهدًا بمثال ليبيا التي لا تزال تعاني من الانقسامات الداخلية، لولا جهود بعض الأحرار في الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأضاف بكري أن مصر اليوم ليست كما كانت في الماضي، فقد تحولت من فوضى إلى استقرار، ومن خوف إلى أمن وأمان. وأكد أن مصر الآن تتمتع بقوة في مواجهة التحديات، ومن مؤسسات منهكة إلى مؤسسات قوية.

وأشاد بكري بدور القيادة العسكرية بعد 25 يناير، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية تحملت المسؤولية لحماية مصر ووحدة شعبها.

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