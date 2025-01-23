إيقاف وتحويل للنيابة.. ضبط مفتش عمل وموظفين بتهمة طلب رشوة في الإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن ضبط مفتش عمل واثنين من الموظفين بعد تورطهم في طلب رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الفساد ومواجهته بكل حزم.

تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة

أكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن الواقعة بدأت بعد تلقي الوزارة شكوى من أحد المواطنين، حيث وجّه الإدارة العامة لتفتيش العمل، برئاسة سيد الشرقاوي، بالتحقق من المعلومات، وتم إرسال فريق إلى الإسكندرية للتحقيق والمتابعة المباشرة.

وأوضح وزير العمل، أن التحقيقات كشفت صحة الواقعة، بالإضافة إلى غياب خط سير واضح للمتهمين، وبناءً على ذلك، تم إصدار قرار بإيقافهم عن العمل وتحويلهم إلى النيابة العامة بعد اعتماد القرار من محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهاب الوزير، بالمواطنين وأصحاب المصانع في جميع المحافظات، عدم الانصياع لأي طلبات غير مشروعة من مفتشي العمل أو دفع أي مبالغ مالية مقابل خدمات، وقدم الشكر إلى المواطن الذي تقدم بالشكوى والأدلة، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطنين والوزارة لضمان الشفافية والنزاهة.

في سياق متصل، أكد وزير العمل، أن الوزارة تدعم مفتشي العمل الشرفاء الذين يثبتون جدارتهم وأمانتهم أثناء أداء واجباتهم، مشيرًا إلى أنه سبق تكريم عدد من المفتشين المميزين.

واختتم الوزير بتأكيد التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التستر على المخالفين ومواجهة الفساد بكل قوة لتحقيق الشفافية والعدالة في بيئة العمل.

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