"فوات الأوان".. ديوان جديد ينشغل بسؤال الشعر في اللحظة الراهنة

كتب- محمد شاكر:

عن دار "ديوان للنشر" بالقاهرة، صدر ديوان "فوات الأوان" للشاعر محمد أبو زيد، وهو الديوان التاسع في تجربته الشعرية.

وينشغل الديوان بسؤال الشعر في اللحظة الراهنة، بداية من الشَّكل إلى المضمون، إلى علاقة الشِّعر بالعالم الذي يوشك على الانهيار، إلى الشاعر نفسه الذي يواجه قصيدته ويتبادلان سؤال: "ماذا بعد؟".

في الديوان ربما لا يفكر محمد أبو زيد في إصلاح "الكون" الشِّعري، إنما يفكر في "عالمه" الشِّعري الخاص، ويُحوِّل قصيدته إلى سؤال فنّي ملغوم، يتشكّل في قصيدته، بمحاذاة تجربته الإنسانيّة، وأسئلته الشخصيّة، التي مرَّت بمراحل، وتجاوزَت التحديق في العالم باعتباره "مأساة"، إلى حالة من طَفْوٍ خفيف، انعكَسَت على لغة الديوان، ورؤيته، في حين يبقى سؤاله الأهمّ مستمرًّا: ما هو الشعر؟

صدر للشاعر "ثقب في الهواء بطول قامتي، سلسلة إبداعات، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2003، قوم جلوس حولهم ماء، دار شرقيات، 2006، مديح الغابة، الهيئة العامة للكتاب ، 2007 ، طاعون يضع ساقا فوق الأخرى وينظر للسماء، دار شرقيات ، 2009، مدهامتان ، دار شرقيات، 2011 ـ الطبعة الثانية عن دار رواشن بالإمارات 2021، مقدمة في الغياب، دار شرقيات، 2013، قصيدة الخراب، مختارات بالفرنسية، دار المنار فرنسا، 2014، سوداء وجميلة، دار شرقيات، 2015، الطبعة الثانية 2021 دار رواشن بالإمارات، جحيم، دار روافد، 2019، الطبعة الثانية 2021.

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