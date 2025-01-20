العمل: صرف 2.2 مليون جنيه منحًا ورعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، اعتماد صرف مبلغ إجمالي قدره 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل الدعم المقدم

وأوضح "جبران"، أن المبلغ يشمل مليونًا و709 آلاف جنيه مخصصة للرعاية الاجتماعية، حيث تم تقديم منح خاصة لعدد 607 عمال موزعين على مختلف المحافظات، وتم تخصيص 400 ألف جنيه لدعم أسر اثنين من العمالة غير المنتظمة اللذين توفيا إثر سقوطهما من على "سقالة" أثناء قيامهما بدهان واجهة عقار في محافظة الغربية.

وأشار وزير العمل، إلى أنه على صعيد الرعاية الصحية، فقد تم صرف 157 ألفًا و132 جنيهًا لتغطية مصاريف العلاج والمستشفيات والصيدليات لـ568 عاملًا.

وأكد الوزير، أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بملف العمالة غير المنتظمة، وتواصل تقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار السعي الدائم لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تؤكد أهمية توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على استمرار الوزارة في تطوير برامج الدعم والحماية بما يضمن تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة في مصر.

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