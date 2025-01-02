25 صورة من عزاء شقيق وزير الخارجية والهجرة

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الوزراء على تقديم واجب العزاء، لوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي في وفاة شقيقه الأكبر محمد أحمد عبد العاطي في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وتوافد الوزراء على تقديم واجب العزاء، كما حرص الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تقديم واجب العزاء، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وعدد من الإعلاميين والسفراء العرب والأجانب وقيادات في وزارة الداخلية المصرية وعدد من الساسة المصريين والقيادات الحزبية.

كما حرص وزير الإسكان ووزير الاتصالات ووزير التربية والتعليم والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق على تقديم واجب العزاء.

وكان الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية قد تلقى العزاء في شقيقه الأكبر بمحافظة أسيوط، وذلك بعد تشييع جثمان شقيقه إلى مقابر العائلة بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط.