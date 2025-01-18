وزير التموين يوضح آلية التعامل مع البطاقات الموقوفة لسارقي التيار الكهربائي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، على أن قرار وقف بطاقات التموين للمواطنين المتورطين في قضايا سرقة الكهرباء أو التعدي على الأراضي الزراعية هو قرار مؤقت وليس نهائيًا.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها، مشيرًا إلى أن وقف الخدمة يتم لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات الدولية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تطورات جديدة في منظومة الدعم، حيث أشار إلى أن عام 2025 سيشهد تغييرات جوهرية في هذه المنظومة.

وأوضح أن الهدف من هذه التغييرات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع استبعاد غير المستحقين.

وأكد فاروق أن لجنة العدالة تعمل بشكل مستمر على تطوير معايير الاستحقاق للدعم، وأن هذه المعايير ستكون مرنة ومتغيرة لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن المواطنين سيتمكنون من معرفة الأسباب وراء قبولهم أو رفضهم للاستفادة من الدعم بشكل شفاف وواضح.

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