توجيه عاجل من وزيرة التضامن بشأن سيدة تقيم بالشارع مع طفليها الرضع بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ببحث الشكوى المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بتواجد سيدة بلا مأوى لديها طفلين حديثي الولادة في أحد شوارع محافظة الجيزة وتتتخذ مأوى لها وأولادها.

وأكدت وزارة التضامن، بحسب بيان لها، الجمعة، أنه على الفور قام فريق التدخل السريع المركزي والمحلي بالجيزة بالتعامل مع حالة السيدة وطفليها حديثي الولادة، حيث تتواجد فى منطقة ناهيا أسفل الكوبري.

وأوضحت الوزارة، أنه تبين أن السيدة تبلغ من العمر 27 عاماً ولديها خمسة أطفال " 3 بنات وولدين"، وزوجها محبوس على ذمة قضية مشاجرة ومتبقي له شهر ونصف الشهر للخروج من محبسه، حيث يعيش الابن الأكبر ذي الـ9 سنوات مع جد الأب وملتحق بمدرسة، ويعيش مع الأم طفلين 7 و6 سنوات، بالإضافة إلى التوأم الرضع، حيث كانت تعيش الأسرة فى منطقة الشوربجى ببولاق الدكرور، وتراكم عليها الإيجار، فقام صاحب المنزل بطردهم، ومن حينها وهم يعيشون فى الشارع.

وتابعت: قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، حيث تم استئجار مسكن لها من خلال إحدي الجمعيات الأهلية، وقام الفريق بنقلها على أن يتم استكمال تقديم المساعدات الأخرى لها.

يذكر أن فريق الشكاوى يتلقى البلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء. (16528).

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