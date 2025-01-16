رئيس الوزراء: اجتماعات مكثفة مع الحوار الوطني لتنسيق الجهود وتفعيل التعاون المشترك

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار "مدبولي" إلى أنه عقد جلسة مع وزير الشؤون النيابية، الذي يضطلع بدور أساسي في هذا الملف، بالإضافة إلى كونه عضوًا في الحوار الوطني، حيث جرى التنسيق حول آليات تفعيل العمل المشترك مع كافة الكيانات المشاركة في الحوار الوطني.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى دعم مخرجات الحوار الوطني وتعزيز التعاون مع الأطراف الممثلة فيه، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في مواجهة التحديات الوطنية ووضع رؤى مشتركة تخدم أهداف التنمية.



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