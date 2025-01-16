طلب إحاطة بشأن سوء خدمات شركة مصر للطيران

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني بشأن سوء الحالة التي وصلت إليها شركة مصر للطيران وسوء الخدمات الأرضية والجوية التي تقدمها في مختلف المطارات.

وقالت "عليش"، خلال طلب الإحاطة: رصدنا العديد من الشكاوى من عدد كبير من الركاب تحدث بشكل يومي، بشأن مستوى الخدمات للمسافرين وذويهم وبشأن التأخر في مواعيد الطائرات في الرحلات الداخلية بالأربع ساعات وأكثر وذلك في مطارات مختلفة أبرزهم مطارات شرم الشيخ والغردقة وهذه مطارات سياحية مهمة ولا يجوز ذلك ويجب الالتزام بالمواعيد كافة.

وأضافت عضو مجلس النواب: هناك شكاوى بشأن تأخر خروج أمتعة المسافرين بالساعة وأكثر في مطار القاهرة، بجانب سوء حالة الطائرات من حيث النظافة الداخلية وسوء الوجبات المقدمة على الرحلات الجوية المختلفة، وكذلك شكاوى عديدة بشأن الخدمة المقدمة من مختلف المضيفات على متن الطائرة.

وأكدت النائبة شيرين عليش، ضرورة الارتقاء بمنظومة الطيران المدني والحفاظ على مكانتها وصورتها الحضارية وأن تقدم أفضل جودة في الخدمة، وتضاهي المستويات العالمية وخاصة أن هناك دولًا مجابهة عربية وإفريقية حققت مكاسب هائلة وتقدم خدمات أفضل عكس ما يحدث من الشركة الوطنية من حيث الخدمات وخلافه.

وطالبت النائبة، بإحالة طلب الإحاطة للمناقشة بلجنة السياحة والطيران بحضور المسئولين عن هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من قرارات فعالة.

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