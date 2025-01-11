15 طريقة لترشيد استهلاك الكهرباء في العمل وخفض قيمة الفواتير

كتب- محمد صلاح:

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن العديد من العادات الخاطئة التي يقع فيها الكثيرون؛ مما يؤدي ارتفاع فاتورة استهلاك الكهربلاء؛ خصوصًا في أماكن العمل.

ويأتي ذلك أيضًا في وقت يشكو فيه مواطنون من الاستهلاك المتزايد في الكهرباء، والذي يتسبب في ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء الشهرية دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.

ويستعرض "مصراوي" العادات الخاطئة التي يقع فيها الكثير من الناس، وتعمل على استنزاف استهلاك الكهرباء، سواء في أماكن العمل أو غيرها، في ما يلي:

- إضاءة المصابيح في أماكن خالية من الناس.

- ترك التلفاز يعمل دون مشاهدة.

- تركيب عدد كبير من المصابيح في غرفة لا تحتاج إلا إلى قليل منها.

- إبقاء الأجهزة الكهربائية موصولة بالتيار الكهربائي دون استخدام.

- إضاءة لافتات المحلات في وضح النهار.

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن كل هذا يعتبر بمثابة هدر في الطاقة الكهربائية؛ لذا يجب أن نستبدل بتلك العادات أخرى أكثر ترشيدًا للكهرباء.

وحدَّدت الشركة القابضة، عبر منشور على "فيسبوك"، الطريقة المثلى لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الكهربائية الأخرى بالشركات وأماكن العمل؛ لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية؛ كالتالي:

- غلق جميع الأجهزة في حالة عدم الحاجة إليها.

- فصل الكهرباء تمامًا عن الأجهزة التي تعمل بالريموت.

- استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية، ويمكن معرفة ذلك من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الموجود على الأجهزة الكهربائية.

- التأكد من الإغلاق الكامل للأجهزة بعد ساعات العمل، وعدم تركها في وضع الاستعداد.

- إلغاء خاصية شاشة التوقف يساعد في ترشيد الطاقة التي يستهلكها الكمبيوتر.

- إيقاف تشغيل مصادر الطاقة تمامًا، وفصل الفيشة من مصدر الكهرباء.

- يمكن استخدام الكمبيوتر المحمول بدلاً من كمبيوتر المكتب؛ لأن الكمبيوتر المحمول القياسي يستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 90%؜ من أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

- ضبط إضاءة شاشة الكمبيوتر؛ لاستخدام أقل قدر ممكن من الإضاءة.

- تعمل الأجهزة بشكل أكثر كفاءة عندما يتم تنظيفها وصيانتها بانتظام. ‏

- وضع ملصقات تذكيرية للعاملين توضح نقاط ترشيد الطاقة.

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