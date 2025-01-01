"الأوقاف" تكرم إمامًا بالقاهرة استدعى طبيبين لإنقاذ مصلِ أثناء صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد محمد سليم الدرملي، إمام مسجد العظيم بشارع الخمسين بزهراء المعادي، التابع لإدارة البساتين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء التكريم تقديرًا للموقف الإنساني النبيل والتصرف الحكيم الذي أظهره الإمام في خلال خطبة الجمعة، عندما استجاب بسرعة لإغماء أحد رواد المسجد، واستدعى طبيبين من المصلين لإنقاذه، وأكمل الموقف بدعوة الإسعاف بعد الصلاة.

أشاد وزير الأوقاف بالموقف قائلاً: "أحسنت الصنع، وهذا تصرف مثالي حكيم، يؤكد أدبًا رفيعًا وأخلاقًا سامية، لقد أظهرت صورة الإمام المثالي الذي يتفقد أحوال الجمهور بحكمة وحسن تقدير للمواقف، ويضع إنقاذ الأرواح على رأس الأولويات، وهذا هو التجاوب الإنساني الذي نريده من كل إمام في مساجدنا".

وأكد الوزير أن تصرف الشيخ أحمد سليم نموذج يُحتذى به، مضيفًا: "هذا الإمام جسّد فضائل الرحمة والتخفيف، التي تحث عليها شريعتنا السمحة، ونحن فخورون بأن نقدم هذا النموذج لكل الأئمة ليكون قدوة في سلوكه وأدائه"، وتابع الوزير: "إن مثل هذه المواقف الإنسانية هي التي تبرز حكمة الإمام، وتعمق الثقة بينه وبين رواد المسجد".

وفي لفتة تقديرية، منح وزير الأوقاف الشيخ أحمد محمد سليم الدرملي، شهادة تقدير، ودرع الوزارة، وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحفيز الأئمة على التميز في الأداء الدعوي والإنساني.

وأوضح أن استجابة الإمام السريعة ودعوته للطبيبين من بين المصلين، ثم الإسراع بإحضار الإسعاف، تجسد روح الشريعة الإسلامية في مراعاة النفوس وتقديم العون، وأضاف: "هذا النوع من التصرفات هو تأكيد لما يجب أن يكون عليه كل إمام، من تقديم الأولويات بما يتوافق مع جوهر الدين ورسالته الإنسانية العظيمة".

واختتم الوزير اللقاءَ بتوجيه كلمة مؤثرة إلى الشيخ أحمد، قائلاً: "أنت فخر لنا جميعًا، وبهذا التصرف الحكيم أظهرت أن الإمام ليس قائدًا في مجال الدعوة فحسب، بل إنسان قريب من قلوب الناس. نُثمن ما قدمت، وندعو الله -تعالى- أن يبارك فيك، وأن يجعل منك نموذجًا مشرفًا للقيادة الدينية في مصر".

من جانبه، عبّر الشيخ أحمد سليم عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مؤكداً أنه يشعر بمسئولية أكبر نحو الاستمرار في أداء رسالته على الوجه الأكمل، وأنه قد تأثر بأخلاق سيدنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في العفو والمسامحة، وحسن التعامل مع الناس، ومع أصحابه -رضوان الله عليهم- وتفقد أحوالهم، من خلال قراءته لكتاب «سيد الدعاة» للمفكر الكبير خالد محمد خالد.

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