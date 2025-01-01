رئيس الوزراء: "المسؤولية الطبية" جاء استجابة للأطباء ويهدف لحمايتهم

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء استجابة لمطالب الأطباء، ويتضمن العديد من المزايا التي تصب في صالح هذه الفئة المهمة في المجتمع المصري.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، أن النقطة الوحيدة التي أثارت الجدل تتعلق بالمسؤولية حال وقوع خطأ جسيم من طبيب، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الجانب بالفعل.

وأضاف: "ما أردناه في هذا القانون هو تجميع كافة المواد المتعلقة بقضية المسؤولية الطبية في قانون واحد".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عند ظهور هذا الجدل مع نقابة الأطباء، تم الاستماع لوجهات نظرهم، مما أسفر عن حدوث توافق وتعديل بعض الأمور.

وقال: "نؤكد أننا نحمي هذه الفئة ونسعى لتعظيم قيمتها وحمايتها، وننفتح على جميع الآراء بما يحقق المصلحة العامة".

وشدد مدبولي على أن الحكومة تسعى لاستيعاب جميع النقاشات حول هذا الموضوع.

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