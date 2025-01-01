الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي الأول في 2025.. اليوم

القاهرة - مصراوي:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، والذي يعد الاجتماع الأول في العام الجديد 2025.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

كان مدبولي سلّم، أمس الثلاثاء، عقود عدد من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون.

وعقب تسليم العقود، جولة بعدد من المشروعات، التى تنفذها وزارة الإسكان، من بينها تطوير حديقة الأزبكية.

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