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نشاط رياح وتحسن الطقس.. الأرصاد تُعلن درجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

10:57 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض على أغلب الأنحاء وتحسن نسبي في الأحوال الجوية.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة الآن على القاهرة تصل لـ 33 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، والمناطق الجنوبية من 35 وحتى 40 درجة.

تنشط الرياح على بعض شواطئ ( مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم ) وتصل سرعة الرياح 30كيلو متر في الساعة، كما تصل الرياح لـ 40 كيلو متر على بعض مناطق الجنوب.

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