تنطلق السبت.. حفلات إنشاد وموسيقى عربية في ليالي رمضان بروض الفرج

يشهد قصر ثقافة روض الفرج مجموعة من الفعاليات في إطار برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في الفترة من 10 حتى 21 رمضان.

تقدم الفعاليات يوميا في الثامنة والنصف مساء، وتتنوع بين العروض الفنية، ورش الأشغال اليدوية والحرفية، ورش الحكي للأطفال، إلى جانب معارض للحرف ابتراثية.

وتقدم الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي أكثر من 20 عرضا فنيا تتنوع ما بين الإنشاد الديني والموسيقى العربية، والآلات الشعبية، وتستهل يوم 10 رمضان بعرض فني لفرقة البحيرة للإنشاد الديني، يليه عرض لفرقة التنورة التراثية، ويشهد يوم 11 رمضان عرض لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية وآخر لفرقة الشرقية للإنشاد الديني.

وفي يوم 12 رمضان يقام عروض فنية لفرقة سوهاج للإنشاد الديني، وفريق أطفال وطلائع الشاطبي، ويشهد يوم 13 رمضان عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية، يليه عرض لفرقة الأراجوز المصري والعرائس.

وفي يوم 14 رمضان تقدم فرقة البحيرة للموسيقى العربية عرضا فنيا ثم عرض آخر لفريق كورال أطفال المنيا.

وتتواصل الفعاليات يوم 15 رمضان مع عرض فني لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية، وعرض لفرقة الدراما الحركية بدمياط، ويشهد يوم 16 رمضان عروضا لفرق بورسعيد للإنشاد الديني، وبني سويف للموسيقى العربية، وأجيال للعرائس.

وفي يوم 17 رمضان تقدم فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية عرضا فنيا يليه عرض آخر لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني.

وفي يوم 18 رمضان تقدم فرقة النمسا بالأقصر للإنشاد الديني عرضا فنيا ثه عرض لفرقة القاهرة للموسيقى العربية، ويشهد يوم 19 رمضان عروضا لكل من كورال التذوق للموسيقى العربية، فرقة النيل للإنشاد الديني، وفرقة أطفال قنا.

وتختتم العروض الفنية يوم 20 رمضان بمشاركة فرقتي تمي الأمديد للإنشاد الديني، وقصور الثقافة لأغاني الشباب.

وتتواصل الأجواء الرمضانية بقصر ثقافة روض الفرج مع برنامج الإدارة العامة للفنون التشكيلية، ويشمل ورشا فنية في مجالات: الموزاييك، الرسم على الزجاج، وصباغة المنسوجات، وذلك في الفترة من 10حتى 21 رمضان، ويصاحبها معرض فني نتاج مراسم ومعارض الإدارة.

كما تقدم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، عروض السيرة الهلالية

في الفترة من 10 حتى 12 رمضان بمشاركة فرقة عزت القرشي، وفي الفترة من 13 حتى 15 رمضان بمشاركة فرقة الفنان فتحي سليمان.

فيما تقدم الإدارة باقة من الورش الفنية والحرفية من خلال الإدارات التابعة، منها ورش في مجالات الخيامية، الطباعة، الحصير، الرسم، والخوص، وذلك ضمن نشاط الإدارة العامة لثقافة القرية.

وتقدم الإدارة العامة للقصور المتخصصة ورشا في مجالات الخزف والفخار، السجاد، الكليم، الحصير، والخرز، وتشارك الإدارة العامة لثقافة المرأة بورش في مجالات: أشغال المكرمية، الخيامية، الإكسسوارات، وحقائب بالخرز.

كما تقدم الإدارة العامة لثقافة الطفل مجموعة متنوعة من الورش للأطفال. بالإضافة إلى السهرات الرمضانية واللقاءات التثقيفية حول تعزيز القيم الروحية والاجتماعية خلال الشهر الفضيل بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين.

ويصاحب الأنشطة معرض فني نتاج الورش الحرفية لقصور الثقافة وأطلس المأثورات الشعبية في مجالات: الزجاج المعشق، الطرق على النحاس، الخيامية، الخزف والفخار، الكليم، السجاد، الحصير، الخرز، المكرمية والأشغال اليدوية.

إلى جانب معرض آخر يضم نتاج الورش الفنية والتراثية للشباب والعمال في مجالات: أشغال الحلي، الرسم على الزجاج، قشرة الخشب، وأشغال يدوية على الحقائب.

وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الفعاليات المقدمة بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بجميع المحافظات على مدار الشهر الكريم.