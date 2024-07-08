توجيهات مهم من محافظ الجيزة بشأن رغيف الخبز

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية على الأسواق و السلاسل التجارية والمخابز البلدية؛ لمتابعة توفير السلع الأساسية وبكميات وفيرة للمواطنين.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع الغذائية، ومراقبة أسعارها وجودتها.

وقال محافظ الجيزة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد الإجراءات الحازمة التي ساهمت في استقرار أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المصري، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية.

وأكد "النجار"، على مدير مديرية التموين، خلال تفقده أحد المخابز البلدية، بتكثيف الرقابة على المخابز؛ لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة.

ووجه محافظ الجيزة، خلال الجولة، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم؛ لتحقيق الدور الرقابي، والسيطرة على الأسعار، ومواجهة أية ممارسات خاطئة أو احتكارية، وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، وإحكام السيطرة على الأسواق.

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