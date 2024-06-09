إعلان

BBC

انخفاض درجات الحرارة مؤقت.. الأرصاد تعلن موجة حارة شديدة خلال ساعات

11:31 ص الأحد 09 يونيو 2024
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (1)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (11)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (10)
  • عرض 27 صورة
    موجة حارة
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (8)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (7)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (6)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (5)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (3)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (2)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (1)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (23)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (25)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (24)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (19)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (18)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (21)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (12)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (13)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (14)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (15)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (3)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (17)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (16)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (22)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (20)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود انخفاض مؤقت في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة فقط على مدار اليوم الأحد وغدًا الاثنين.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد والاثنين، حيث يسود اليوم الأحد طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما ليلًا فتكون الأجواء معتدلة شمالًا مائلة للحرارة جنوبًا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

موجة حارة درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السفر غدًا.. جدول مواعيد رحلات قطارات عيد الأضحى لجميع المحافظات

إعلان

إعلان

* مصراوي يحاور العالم المصري صاحب الاكتشاف المذهل.. متى سقطت أول نقطة مطر على الأرض؟