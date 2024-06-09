انخفاض درجات الحرارة مؤقت.. الأرصاد تعلن موجة حارة شديدة خلال ساعات

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود انخفاض مؤقت في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة فقط على مدار اليوم الأحد وغدًا الاثنين.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد والاثنين، حيث يسود اليوم الأحد طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما ليلًا فتكون الأجواء معتدلة شمالًا مائلة للحرارة جنوبًا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.