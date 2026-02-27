تقدم الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف - بخالص التهنئة وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رجال القوات المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي سطَّر فيها أبطال مصر صفحاتٍ مضيئة في تاريخ الوطن ومستقبله بأسمى معاني العزة والكرامة.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، اليوم، هذه الذكرى المجيدة ستظل شاهدًا على قوة الإرادة المصرية، وصدق إيمان المصريين، وحُرمة تراب مصر، وعلى ما تحلَّى به أبناء الوطن كافة من إيمانٍ راسخٍ وعقيدةٍ وطنيةٍ صادقة، حيث امتزج الصيام بالجهاد الحق، وتلاقى صدق الرجاء في الله والأخذ بأسباب العلم، فكان النصر ثمرةً للإيمان والعمل والانضباط والتخطيط الواعي، ووحدة الصف والتوحد خلف القيادة الواعية المخلصة وقواتنا المسلحة.

حفظ الله لمصر أرضها وسماءها وبحرها ونيلها، وقيادتها وجيشها وشعبها، وأدام عليها الأمان والاستقرار، ووفق قيادتها الرشيدة إلى كل خير ورشاد.