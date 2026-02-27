إعلان

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:59 ص 27/02/2026

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف - بخالص التهنئة وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رجال القوات المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي سطَّر فيها أبطال مصر صفحاتٍ مضيئة في تاريخ الوطن ومستقبله بأسمى معاني العزة والكرامة.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، اليوم، هذه الذكرى المجيدة ستظل شاهدًا على قوة الإرادة المصرية، وصدق إيمان المصريين، وحُرمة تراب مصر، وعلى ما تحلَّى به أبناء الوطن كافة من إيمانٍ راسخٍ وعقيدةٍ وطنيةٍ صادقة، حيث امتزج الصيام بالجهاد الحق، وتلاقى صدق الرجاء في الله والأخذ بأسباب العلم، فكان النصر ثمرةً للإيمان والعمل والانضباط والتخطيط الواعي، ووحدة الصف والتوحد خلف القيادة الواعية المخلصة وقواتنا المسلحة.

حفظ الله لمصر أرضها وسماءها وبحرها ونيلها، وقيادتها وجيشها وشعبها، وأدام عليها الأمان والاستقرار، ووفق قيادتها الرشيدة إلى كل خير ورشاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي وزير الأوقاف العاشر من رمضان ذكرى العاشر من رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"
شئون عربية و دولية

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
شئون عربية و دولية

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
4 صور تجمع زوجات لاعبي الأهلي في إفطار جماعي
أخبار وتقارير

4 صور تجمع زوجات لاعبي الأهلي في إفطار جماعي

بوسي شلبي مع نجوم الفن والإعلام في حفل سحور تركي آل الشيخ بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

بوسي شلبي مع نجوم الفن والإعلام في حفل سحور تركي آل الشيخ بالقاهرة (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان