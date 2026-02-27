مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

نيمار يثير الجدل بشأن منافسه: "وقح ووعدني بكسر ساقي"

كتب : هند عواد

10:53 ص 27/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نيمار يحتفل على طريقة فينيسيوس (2)
  • عرض 3 صورة
    نيمار مع جائزة رجل المباراة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار نيمار جونيور، لاعب سانتوس البرازيلي، الجدل، بعد تصريحاته عن تياجو مينديز لاعب فاسكو جاما.

وفاز سانتوس على فاسكو جاما، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي، وسجل نيمار ثنائية فريقه.

وعندما سجل نيمار الهدف الأول، احتفل على طريقة مواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وبعدها اشتبك مع تياجو مينديز، لاعب المنافس.

وقال نيمار في حوار مع شبكة "جلوبو" البرازيلية: "إنه (مينديز) يحاول دائماً التظاهر بالقوة. مع كامل احترامي له، إنه شخص وقح. كسر ساقي بالفعل مرةً في باريس سان جيرمان، ووعد بكسرها مرة أخرى اليوم، فلنرى إن كان رجلاً بما يكفي لكسرها مجدداً".

ومن جانبه، قال مينديش إنه طلب من نيمار الاحترام عند الاحتفال.

اقرأ أيضًا:

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار نيمار وتياجو مينديز سانتوس فينيسيوس احتفال نيمار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دهس مواطنين.. الأهالي يضبطون سائق "سيارة تحمل علم إسرائيل" في كرداسة (فيديو
حوادث وقضايا

دهس مواطنين.. الأهالي يضبطون سائق "سيارة تحمل علم إسرائيل" في كرداسة (فيديو
هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
جنة الصائم

هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
دراما و تليفزيون

سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
هل يدعم قمر الدين صحة القلب في رمضان؟
سفرة رمضان

هل يدعم قمر الدين صحة القلب في رمضان؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"