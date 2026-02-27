نيمار يثير الجدل بشأن منافسه: "وقح ووعدني بكسر ساقي"

أثار نيمار جونيور، لاعب سانتوس البرازيلي، الجدل، بعد تصريحاته عن تياجو مينديز لاعب فاسكو جاما.

وفاز سانتوس على فاسكو جاما، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي، وسجل نيمار ثنائية فريقه.

Neymar explica briga com Thiago Mendes, do Vasco, após o gol do Santos: "Sempre ele querendo dar uma de machão. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no PSG, me prometeu hoje, então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo."#futebol #santos… pic.twitter.com/5LgCJ21cAO — ge (@geglobo) February 26, 2026

وعندما سجل نيمار الهدف الأول، احتفل على طريقة مواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وبعدها اشتبك مع تياجو مينديز، لاعب المنافس.

Neymar Jr hits the Vinicius Jr celebration after scoring for Santos! 🕺🏾🇧🇷@TeamNey10 🎥 pic.twitter.com/CK2NJiXMzO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2026

وقال نيمار في حوار مع شبكة "جلوبو" البرازيلية: "إنه (مينديز) يحاول دائماً التظاهر بالقوة. مع كامل احترامي له، إنه شخص وقح. كسر ساقي بالفعل مرةً في باريس سان جيرمان، ووعد بكسرها مرة أخرى اليوم، فلنرى إن كان رجلاً بما يكفي لكسرها مجدداً".

ومن جانبه، قال مينديش إنه طلب من نيمار الاحترام عند الاحتفال.

