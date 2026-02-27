

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ويلقي خطبة الجمعة الشيخ الشحات السيد العزازي إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك بعنوان “أيام الله في رمضان"، على أن تكون الخطبة الثانية بعنوان "مساعدة الزوج لزوجته".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.