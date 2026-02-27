كشف الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تفاصيل الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال عباس شومان عبر صفحته على فيسبوك، اليو:"الإمام الأكبر بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا مع أنه لم ينقطع أثناء الدو".

وتابع الأمين لعام لهيئة كبار العلماء:"بارك الله في جموع المحبين ودعائهم"".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى مساء أمس، اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمّت به خلال الأسابيع الماضية، متمنيًا له تمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

ومن جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن عميق شكره وصادق تقديره وامتنانه للرئيس على مبادرته الكريمة وحرصه الشخصي على الاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الرفيعة تعكس ما يتحلّى به من نبل الخُلق وسموّ التقدير للمؤسسات الدينية الوطنية ورموزها.

وأشاد شيخ الأزهر بالدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسالة الأزهر الشريف وعلمائه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقادتها، وأن يوفّق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تواصل مصر دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم السلم على المستويين الإقليمي والدولي.