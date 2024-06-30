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الحوار الوطني: 30 يونيو عمادها المحافظة على الوطن

02:06 م الأحد 30 يونيو 2024

الحوار الوطني

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كتب- عمرو صالح:

هنأ مجلس أمناء الحوار الوطني الشعب المصري بمناسبة الذكرى ١١ على ثورة ٣٠ يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان بعد عام واحد من الحكم.

ونشرت صفحة الحوار الوطني الرسمية عبر فيس بوك بوست تضمن "تتقدم إدارة الحوار الوطني بأطيب التهانى لشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي سطروا بها ملحمةً وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، واستقلاله وأرضِه وترسيخ ثوابت هويته، ضد قوى الشر، مؤكدين أن مصر للمصريين".

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الحوار الوطني 30 يونيو مناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
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